MAYNILA - Unti-unti nang nababayaran ang mga bus operator na sakop ng libreng sakay program ng gobyerno, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Ayon sa LTFRB, nangangahulugan itong madaragdagan ang bilang ng mga bus na papasada.

"We are now on Week 15, nagbabayad na kami ng Week 10. Ang atraso namin sa kanila ay one month na lang. Medyo hindi na siya masyadong malaki compared sa nakaraan. We are confident and we are relying on the word of our consortia na they will keep their word to deploy the maximum of 440 especially kapag rush hour," ani LTFRB Chairwoman Cheloy Garafil.

Matatandaang may mga namamasada na nagsabi na ilang linggo na umano silang hindi nababayaran sa kanilang serbisyo. Pero noo'y iginiit ng gobyerno na nagkaroon ng delay sa pagbayad sa kanila.

Nakapagbayad na rin ng higit P300 milyon ang LTFRB nitong nakaraang dalawang linggo.

"Sabi namin wag kami masyado madaliin but we are doing our best para at least maging updated ang payout sa kanila until the end of the month," ani Garafil.

"Ang commitment ko sa kanila dahil nagkaroon ng delay ay ayusin namin. Once maayos namin talagang sisingilin namin sila on the deployment kasi wala na silang reason up to their full capacity," dagdag nila.

Target ng Department of Transportation na mapalawig ang libreng sakay sa EDSA hanggang Disyembre.

Samantala, libre ang sakay ng mga estudyante sa LRT-2 mula Agosto, at magtatagal ito hanggang Nobyembre 4.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News