Pinapakasuhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ng murder at frustrated murder ang bagong halal na mayor ng Tuy, Batangas.

Limang count ng murder at 11 count ng frustrated murder ang inirekomendang kaso ng NBI Special Action UNit sa Office of the Provincial Prosecutor ng Batangas laban kay Mayor Jose Cerrado, 2 police official ng Tuy Police Station, at 2 pang tauhan umano ng alkalde.

Ginamit umano ni Cerrado ang mga pulis sa kaniyang bayan para takutin at patayin ang mga supporter ng kaniyang karibal.

Hindi pa nagbibigay ng panig ang mayor samantalang tumanggi magbigay ng pahayag ang mga pulis.

Isa si "Dale" sa mga nakaligtas matapos magtamo ng 12 tama ng bala matapos pagbabarilin ang sinasakyang van kasama ang pamilya noong 2016.

Nangyari umano ito matapos nilang bumaligtad at sinuportahan ang karibal ni Cerrado.

"Wala kaming malapitan, lalo't pulis at mayor ang may gawa. Takot na takot kami... Hindi kami tinitigilan ni mayor," ani "Dale."

Pero 2 ambush pa ang sumunod kung saan namatay ang 2 nilang kapatid at 3 kaibigan.

"Sa tingin ko uubusin kami, papatayin din kami kaya naglakas-loob na kami na magkaroon ng hustisya," sabi ng biktimang si "Jobert."

Lumakas umano ang kaso nang umamin ang dating empleyado ng city hall na nakita niya ang pulong ng opisyal at mga pulis, at nakasama sa ambush gamit ang sasakyan ng opisyal. Pero pati siya'y binantaan din umano matapos humiwalay sa grupo.

"Ang mga biktima, tinuturo ang mastermind, ang mayor. Mayroon din isang witness na umamin sa partisipasyon sa krimen, mastermind ay ang mayor," ani NBI Spokesperson Gisele Garcia.

Hihintayin muna ng kampo ni Mayor Cerrado ang kopya ng pormal na reklamo bago magbigay ng pahayag.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Batangas police tungkol sa kaso.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News