MAYNILA — Mananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Metro Manila gayundin ang mga alert level na umiiral sa iba pang bahagi ng bansa.

Ito'y matapos magdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihin ang alert level system hangga't wala pang nailalatag na bagong COVID-19 classification ang Department of Health at mga eksperto, sabi ngayong Martes ng Malacañang.

Ayon kay Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergeire, posibleng makapaglabas ang kagawaran ng bagong classification bago ang kalagitnaan ng Agosto.

Magugunitang ipinag-utos ni Marcos na i-reclassify ang COVID-19 restrictions para maging mas angkop sa kasalukuyang situwasyon ng pandemya sa bansa.

"Kailangan ding pag-aralang maigi talaga itong alert level system natin, pag-aralan din kung ano 'yong pinaka-appropriate sa'tin ngayon based on how we compare our situation from today, compared to maybe last year and compared to 2020," ani Vergeire sa panayam ng Teleradyo.

"Noong lumabas ang alert level system natin noong 2021, hindi pa ganoon kalawak ang pagbabakuna natin... wala pa tayong masyadong available na drugs for COVID-19," dagdag niya.

Sa ngayon, nakikipag-ugnayan umano ang DOH sa Inter-Agency Task Force kaugnay sa pagpapalit ng COVID-19 classification.