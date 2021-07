Pamilya ng 2 Delta variant cases sa Maynila, negatibo sa COVID-19

MAYNILA – Negatibo sa COVID-19 matapos sumailalim sa RT-PCR test ang pamilya ng dalawang kaso ng Delta variant sa Maynila.

Ayon kay Manila City Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso, agad hinanap ang close contact ng dalawang indibidwal, base sa kautusan ng Department of Health. (DOH).

"What we did, based sa suggestion ng DOH, hanapin ‘yung mga close contact, which we did immediately, thanks to Manila Health Department," ani Domagoso sa online public briefing nitong Biyernes.

"Then, we tested those immediate family. Salamat sa Diyos, negative po ‘yung initial result. Iniintay pa natin ‘yung ibang tao. Nag-negative sila sa RT-PCR swab test kasi ang Delta variant ay hindi nade-detect sa antigen, nade-detect lang na positive ka," dagdag niya.

Nauna nang iniulat ng DOH na may dalawang kaso ng Delta variant sa Maynila: isa ang namatay nang sinugod sa emergency room noong Hunyo 28, habang ang isa naman ay outpatient na may onset date na Hunyo 23 at gumaling na.

“For purposes of transparency, mga kababayan, meron po sa Maynila. Bago tayo ininform ng DOH ay three weeks nang nangyari," ani Domagoso.

Wala naman umanong ipatutupad na lockdown ang Maynila, pero hinihimok niya ang publikong patuloy na mag-ingat at sumunod sa health protocols. Hindi rin umano babawiin ang resolusyon para payagang lumabas ang mga bata.

“Kung tutulong kayo, mga kababayan, hindi natin kailangan mag-lockdown. We must learn how to live with COVID-19. COVID-19 will stay. We will protect you by making vaccine available to you,” ani Domagoso.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

