ABISO: LRT2 maningingil na ng pasahe sa Antipolo station

MAYNILA — Nag-abiso ang pamunuan ng LRT-2 na maniningil na sila ngayong Lunes sa biyaheng mula Antipolo station papunta sa Recto station matapos ang 2 linggong libreng sakay kasabay ng pagbubukas nito.

"Yung libre naman, it was announced as part of our opening nung binuksan natin itong system. Part lang ng recess o ceremonies natin na sige, meantime, magbigay muna tayo ng libre for 15 days," paliwanag ni LRT-2 spokesperson Hernando Cabrera.

Magkaiba ang halaga ng pamasahe kung single jouney ang bibilhin kumpara sa stored value.

SINGLE JOURNET TICKET MULA ANTIPOLO STATION:

Antipolo to Recto, Legarda, Pureza: P30

Antipolo to V. Mapa, J. Ruiz, Gilmore, Betty Go: P25

Antipolo to Cubao, Anonas, Katipunan: P20

Antipolo to Santolan, Marikina: P15

STORED VALUE TICKET MULA ANTIPOLO STATION:

Antipolo to Recto: P28

Antipolo to Legarda: P27

Antipolo to Pureza: P26

Antipolo to V. Mapa: P25

Antipolo to J. Ruiz: P23

Antipolo to Gilmore: P22

Antipolo to Betty Go: 21

Antipolo to Cubao: P20

Antipolo to Anonas: P18

Antipolo to Katipunan: P17

Antipolo to Santolan: P15

Antipolo to Marikina: P13

"Hindi puwedeng tuloy-tuloy na libre. Baka mapilitan tayo tumigil sa operasyon... So we have to earn somehow to earn the subsidy," dagdag ni Cabrera.

Shuttle train lang ang umaandar sa extension lines. Kaya mula Antipolo station, bababa ang mga pasahero sa Santolan station para makarating sa mga susunod na istasyon.

Kadalasang naghihintay ang mga pasahero ng 20 hanggang 25 minuto bago makarating ang bagon sa Antipolo station.

Dumepensa naman ang LRT-2 dito.

"Hindi siya ready in a sense na hindi pa tapos yung intergration, yes. But all other factors, ready na siya. Andyan na ang teller natin, fully-integrated na ang power system, intergrated na telecommunications. Ang naiwan lang ay yung signalling (system of the railways)," ani Cabrera.

Ang LRT-2 ay may average na 40,000 pasahero, pinakamababa kumpara sa 2 pang state-run railways na MRT3 at LRT1 na pumapalo sa 6 digits.