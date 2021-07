Asawa ng alkalde sa Lanao del Norte nanakit, kinasuhan

Watch more on iWantTFC

Mga video mula sa KilosKa.

LANAO DEL NORTE — Sinampahan ng reklamo ang asawa ng mayor ng Lala sa lalawigang ito dahil sa umano'y pananakit nitong nagdaang linggo sa isang lalaki matapos ang isang pagpupulong hinggil sa usaping may kınalaman sa lupa.

Nakuhanan ng video, na ngayon ay kalat na sa social media, si Virginia Yap habang pinagsusuntok at pinaghahampas nito ng nirolyong tarpaulin ang isang lalaki.

Sinangga lang ng lalaki gamit ang kaniyang mga kamay ang hambalos ng ginang.

May mga pulis na pumagitna, pero patuloy pa rin ang paghampas ni Yap.



Ayon sa grupong Kilusang Maralita sa Kanayunan o KilosKa, nangyari ang insidente nitong Hulyo 14 sa labas ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board-10.

Kagagaling lang umano ni Yap sa conference na ipinatawag ng provincial sheriff, kasama ang mga tenants sa lupain nito at abogado nilang si Atty. Saidamen Barrat.

Pinag-usapan umano nila ang writ of execution ng Provincial Agrarian Reform Adjudicator, kung saan kinilala at ipinababalik sa lupain ang mga tenants ni Yap.

Ayon kay KilosKa advocacy officer Anna Angus, isinisi raw sa kanila ni Yap ang problema.

“Galit siya mainly sa mga organizations na nandoon. Kami raw ang nagdala ng abogado. Wala raw conflict kung hindi kami nakialam,” ani Angus.



Pinalalabas ni Yap sa kotse ang abogado at kinatawan ng grupong tumulong sa mga tenants.

Ang kapatid ng abogado ang lumabas para sana pakalmahin ang ginang. Pero ito umano ang napagbuntunan ng galit.

Nagsampa ng kasong slander by deed, direct at indirect assault si Barrat laban kay Yap nitong Hulyo 16 sa Office of the Provincial Prosecutor sa Tubod, Lanao del Norte.

Humingi na ang ABS-CBN News ng panig ni Yap. Ngunit, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nakararating ang pahayag nito.

Ayon sa KilosKa, may ilang lumantad rin daw at nakipag-ugnayan sa kanila upang magreklamo rin ng umano'y pang-aabuso sa ginang.

Samantala, nananawagan ang KilosKa na ipatupad ang writ of execution hinggil sa mga tenants sa lupain ng mga Yap. Anila, hanggang ngayon kasi, hindi pa nakababalik ang mga tenants sa kanilang lupang sinasaka.

—Ulat ni Roxanne Arevalo