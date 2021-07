Higit 200 armas isinuko sa Basilan

Mga larawan mula Western Mindanao Command Mga larawan mula Western Mindanao Command

MANILA - Mahigit 200 na armas ang isinuko ng ilang chief executive ng lalawigan ng Basilan sa mga awtoridad nitong Lunes.

Samu't saring 204 na baril ang isinuko sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons (SALW) Program sa Basilan. Mga shotgun, rifle, grenade launcher, revolver at pistol ang kasama dito.

Ayon sa Western Mindanao Command, nasa 184 na civilian ang may-ari ng mga isinukong armas.

Naging matagumpay ang programa, ayon sa militar.

“We will continue to implement this initiative to assist the local government units in keeping the peace and order here in Basilan amid the health crisis we are still experiencing right now,” dagdag ni Brig. Gen. Domingo Gobway, commander ng Joint Task Force Basilan.

