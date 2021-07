'Delta variant maaaring may local transmission na, di lang natin alam kung saan'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maaari umanong may local transmission na ng COVID-19 Delta variant sa bansa.

Ayon kay OCTA Research Fellow Guido David, posibleng mayroon nang local transmission ng Delta variant sa Pilipinas dahil hindi naman real-time ang paglalabas ng mga resulta ng ginagawang genome sequencing sa bansa.

"Baka may pagkalat na ng Delta variant sa bansa natin pero di natin alam kung nasaan siya," ani David.

"Ang the best na magagawa natin is tinitingnan natin 'yung datos kung saan may tumataas na bilang na kaso. Para sa akin kahit di na natin hintayin 'yung confirmation na 'yun. I-assume na lang natin na may Delta variant somewhere sa Pilipinas na kumakalat. Kailangan maging proactive na tayo," dagdag niya.

Aminado ang DOH na kailangan pang palakasin ang kakayahan ng bansa sa genome sequencing o sistema at pagsusuri na kinakailangan upang malaman kung anong variant ng COVID-19 ang mayroon ang isang pasyente.

Sa ngayon, nasa 750 samples pa lang ang kayang ma-sequence ng DOH kada linggo, na wala pa sa 1 porsiyento ng mga COVID-19 cases na naitatala sa loob ng 7 araw.

"We are not covering the entirety of all of those turning positive because of our capacity. We recognize the fact na kailangan mag-expand tayo para mas ma-test 'yung iba pa," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa ngayon, 3 sa 35 na kumpirmadong kaso ng Delta variant ang namatay. Namatay noong Mayo ang isang 63 anyos na tripulante mula sa MV Athens, at isang 78 anyos na babaeng galing naman ng Antique. Namatay din noong nakaraang buwan ang isang 58 anyos na babae mula sa Pandacan sa Maynila.

Inabisuhan ng DOH ang mga ospital na dagdagan na ang kanilang mga kapasidad bilang paghahanda sa pagtaas ng mga kaso dahil sa Delta variant.

"The Delta variant is highly transmittable. It's 43 to 90 percent transmissible than the UK variant. Ang Delta variant can infect up to 8 persons in just one sitting," ani Vergeire.

Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines, madali para sa mga ospital ang mag-expand ng mga ward ngunit maaari silang kulangin sa mga nurse at iba pang medical frontliners kung dadami ang magkakaroon ng moderate at severe na COVID-19 cases.

"Kung ang mga magiging kaso, mild lang, asymptomatic, lulusot po ang ospital diyan. Pero kung lahat 'yan moderate, severe, critical, nagkukulang po tayo ng mga nurses," ani PHAPI president Dr. Rene de Grano.

Problema rin umano ang mabagal na pagbabayad ng PhilHealth sa private hospitals.

Ayon sa DOH, magpupulong ang mga eksperto ngayong linggo upang pagdesisyunan kung kailangan bang magrekomenda ng mas mahigpit o panibagong polisiya para maiwasan ang paglaganap ng Delta variant sa bansa.

