Construction worker, patay matapos makuryente sa Iloilo

Larawan mula sa Leganes PNP

ILOILO — Patay ang isang construction worker matapos makuryente sa Barangay Gua-an, Leganes, Iloilo nitong Sabado ng gabi.

Kinilala ang biktimang si Dindo Luberos, 22, at pansamantalang nakatira sa lugar.

Sa imbestigasyon ng Leganes police, habang nagsasaing ang biktima ay biglang nag-brownout sa lugar.

Pinuntahan ng biktima ang circuit breaker para ayusin pero aksidenteng naapakan ng biktima ang electrical ground dahilan para makuryente ito.

Agad rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Leganes at Leganes police sa lugar at dinala sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival ng doktor.

—Ulat ni Rolen Escaniel