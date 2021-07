Comelec hinikayat na magkampanya para sa voter registration sa mga bakunahan

MAYNILA — Hinikayat ng isang senador ang Commission on Elections (Comelec) na samantalahin ang COVID-19 vaccination ng gobyerno at sabayan ito ng kampanya para sa voter registration.

Sabi ni Sen. Sonny Angara, chairman ng Senate committee on youth, maaaring magpakalat ang Comelec ng mga posters at streamers na magpapaalala at hihikayat sa mga tao na magparehistro para makaboto sa 2022 elections.

"We already have so many people lining up at these vaccination sites so placing Comelec materials there could be very effective. Magpabakuna at magparehistro," hirit ni Angara.

Bukod dito, iminungkahi rin na paigtingin pa ang mga infomercial sa pagpaparehistro.

Ayon kay Angara, kailangang maging agresibo ngayon sa paghikayat ng botante dahil hanggang Setyembre na lang ito.

Sa pinakahuling report ng Comelec, nasa 60 milyon na ang registered voter para sa darating na eleksiyon.

Mayroon pang humigit kumulang 2 milyon na target na mahikayat na magparehistro hanggang sa Setyembre.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News