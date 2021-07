2 vaccine bus, nag-iikot sa Angeles City para magbakuna sa mga matatanda

Dalawang vaccine bus ang ginagamit ngayon ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa Pampanga para mapuntahan at mabakunahan ang mga matatandang hindi na makalabas sa kanilang mga bahay.

Target ng lokal na pamahalaan ng lungsod na mabakunahan ang nasa 70 porsyento ng populasyon nito hanggang Nobyembre, alinsunod sa target rin ng national government.

Kasama sa prayoridad sa pagbabakuna ang mga senior citizen, at para maabot ang mga bedridden elderly, iikot sa 33 barangay ng siyudad ang 2 mobile vaccine bus.

Sa datos ng Angeles City Senior Citizens Affairs, 462 matatandang dinapuan ng iba't ibang karamdaman ang pupuntahan ng vaccine bus. Kumpleto sa medical equipment ang mga bus, at sakay nito ang mga vaccinators, doktor ng City Health Office at Rafael Lazatin Memorial Medical Center, at support staff mula sa city hall.

Isa sa mga bus ang pag-aari ng city government, habang ang isa naman ay ipinahiram ng Korean community na naninirahan sa lungsod.

Ang inisyatibong ito ay magsisilbi rin umanong paghahanda sa isasagawang mobile vaccination sa mga residenteng naninirahan sa malalayong bahagi ng lungsod.

Hanggang nitong Hulyo 15, mahigit 60,000 na ang nabakunahan ng 1st dose habang nasa higit 17,000 ang nakatanggap na ng 2nd dose.

Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ang lahat ng residente ng lungsod na magpabakuna. Maaring magparehistro online sa angelescity.gov.ph ang mga hindi pa napuntahan ng household survey.

- ulat ni Gracie Rutao