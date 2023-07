MAYNILA - Pinaghahandaan ng Philippine National Police at ng Metropolitan Manila Development Authority ang nakaambang na transport strike sa susunod na linggo.

Ayon sa PNP, kasama sa kanilang contingency planning ang planong ikasang transport strike ng ilang transport group sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod Lunes.

Nakipag-ugnayan na rin umano ang pulisya sa Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

"Sa ngayon ay kasama yan sa ginagawang contingency planning, of course in coordination with LTO and LTFRB. Dahil yung first day ng planong transport strike ay sasabay sa SONA," ani PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo.

"Ang PNP naman ay magpo-provide ng available mobility assets natin para matulungan yung mga ibang kababayan natin na baka sakaling mastranded sila lalong lalo diyan sa mga designated chokepoints and areas natin."

Nanawagan rin si Fajardo sa mga lalahok sa strike na huwag pilitin ang mga kasamahang tsuper na hindi lalahok sa tigil-pasada.

"Doon sa mga nagpa-planong sumali at lumahok sa transport strike, ang pakiusap natin sa grupo nila ay huwag naman pilitin at i-harass yung mga kasamahan nating tsuper na hindi sasama sa kanilang planong strike," wika ni Fajardo.

"Doon naman sa mga grupo na lalahok dito, ang paalala lang natin ay huwag silang magsagawa ng anumang na mga akitbidad na makakahamper doon sa flow of traffic."

Nakahanda na rin umano ang MMDA para sa tigil-pasada na magsisimula sa Hulyo 24, o sa mismong araw ng ikalawang SONA ng pangulo.

Ayon kay MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes, nakipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para bantayan ang mga lugar na maapektuhan ng tigil-pasada.

Samantala, hindi sang-ayon si DUMPER PTDA Partylist Representative Claudine Bautista sa isasagawang transport strike ng grupong MANIBELA.

Ayon sa mambabatas, na kumakatawan sa mga transportation sector, hindi tigil pasada ang sagot sa mga hinaing ng mga jeepney driver.



"Nirerespeto ko po ang karapatan ng bawat Pilipino na kung gusto mag-strike pero ako mismo hindi ako sang-ayon sa gagawin nila, dahil hinti ito ang tamang paraan kung gusto nila marinig ang mga hinaing nila. Madami po tayong mga opisina, madami tayong puwedeng kausapin," ayon kay Baustista.



"Hindi po ako sang-ayon sa strike, dahil hindi lang kawawa ang mga jeepney driver na gustong maghanapbuhay, pero of course yung mga pasahero rin na gustong sumakay para makabot sa paaralan, para umabot sa kanilang trabaho, so it is a domino effect not only sa mga driver," giit ng mambabatas.



Una nang sinabi ni Mar Valbuena, presidente ng MANIBELA, na tuloy ang transport strike bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol sa PUB Modernization Program ng pamahalaan.

Umaasa naman si Bautista na hahayaan ng mga miyembro ng grupong MANIBELA na malayang makapamasada ang mga jeepney driver na hindi makikiisa sa tigil pasada.



"Nanawagan tayo na, while we respect ang karapatan nila na mag-hold ng strike, respetuhin din po natin yung ibang driver na gustong mamasada para may panghanapbuhay, para may pangkain sila na mabigay sa kabnilag pamilya at the end of the day, at para maserbisyuhan ang ating mga commuters," aniya.



- may ulat nina Raya Capulong at Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News