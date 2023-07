Paano pinipili ang mga benepisyaryo ng food stamp program?

Gulay na tinitinda sa Kadiwa Store sa Marikina noong Agosto 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Nakatakdang i-roll out ng gobyerno ngayong Martes ang food stamp program, na layong makatulong sa pangkain ng mga Pilipino na maituturing na mas mahirap pa sa mahihirap.

Pero paano nga ba pinipili ang mga benepisyaryo ng naturang programa?

Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Romel Lopez, lumabas sa isang pag-aaral noong 2021 na may higit isang milyon pamilya na maituturing bilang "food poor."

"Mas mababa pa ito sa poorest of the poor kasi nga ito, pagkain nila sumasablay pa tatlong beses sa isang araw," paliwanag ni Lopez sa isang panayam.

Kasama rito ang mga Pilipino na may combined household income na hindi sumosobra sa P8,000. Dahil dito, sinabi ni Lopez na posibleng may mga mapabilang na benepisyaryo na nakikinabang na rin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.

Target din ng programa ang "mahihirap na pregnant and lactating women at may mga bata na dalawang taon pababa doon sa household," ani Lopez.

Nasa 50 pamilya ang magsisilbing benepisyaryo para sa paglulunsad ng programa ngayong Martes pero target na 3,000 households ang mabigyan ng card para sa pilot implementation hanggang sa katapusan ng taon.

Tataasan pa ang bilang ng mga benepisyaryo sa susunod na dalawang taon hanggang sa maabot ang higit isang milyong "food poor."

Nilinaw ni Lopez ang batayan ng pagpili sa mga benepisyaryo dahil sa pangambang magkaroon ng inggitan sa mga makakatanggap at hindi makakakuha ng food stamp.

Sa Barangay 116 sa Tondo, Maynila, may 16 napiling benepisyaryo para sa initial rollout ng programa pero ayon kay Barangay Chairperson Eduardo Solis, "Baka magkaselosan at hindi naman lahat sila mabibigyan."

Ayon kay Solis, ang mga benepisyaryo ay kapuwa pinili ng barangay at ng DSWD.

"Karamihan ng napili sa amin ay galing sa listahan [ng DSWD] na in-evaluate nila noong mga nakaraang taon pa po," ani Solis.

Sa ilalim ng programa, bibigyan ng food stamp card ang mga benepisyaryo na may P3,000 na maaari nilang gamitin pambili ng pagkain sa mga partner merchant.

Nauna nang tiniyak ng DSWD na hindi maaaring ma-convert sa cash, ma-withdraw o ma-transfer ang halaga sa card.

RELATED VIDEO