Magnitude 4.0. lindol tumama sa Ilocos Norte, Ilocos Sur

Niyanig ng magnitude 4 na lindol ang Ilocos Norte at Ilocos Sur kaninang 9:28 ng umaga.

Ayon sa Phivolcs, nasa 28 kilometro hilagang kanluran ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte ang sentro ng pagyanig. May lalim itong 21 kilometro at tectonic in origin.



Naramdaman ang Intensity III sa may bayan ng Pagudpud, Adams, at Pasuquin sa Ilocos Norte.

Naramdaman naman ang instrumental intensities sa mga sumusunod na lugar:

Intensity III - Pasuquin, Ilocos Norte

Intensity II - Laoag City, Ilocos Norte.

Intensity I - Sinait, Ilocos Sur

Wala naman inaasahan na aftershocks, ayon sa Phivolcs.