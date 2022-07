Mga naoospital dahil sa COVID muling dumadami

Unti-unting tumataas ang bilang ng mga nao-ospital dahil sa COVID-19 sa bansa, pero nananatili pa rin ito sa low risk.

Umakyat sa 23.8 porsyento ng mga kamang inilaan ng mga ospital sa bansa para sa COVID ang okupado hanggang kahapon, ayon sa datos ng Department of Health (DOH).

Patuloy ang pagtaas nito kada linggo mula June 26, kung kailan 18.1 porsyento lang ng COVID beds ang okupado.

Unti-unti ring nadaragdagan ang umookupa sa ICU beds para sa mga pasyente ng COVID, na nasa 18.3 porsyento na, kumpara sa 14.6 porsyento noong June 19.

"Kung sa ICU lang ang tinitingnan namin... We have allotted I think 10 beds, and 7 of those are already occupied. For now, hindi naman ganoon umabot na nag-extend tayo ng ICU. They are still in the regular ICU, unlike yung Delta," sabi ni Dr. Rontgene Solante, chief ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital.

"Very very slight ang increase in the number of admissions. But there are still admissions, mostly incidental COVID, na they were admitted for other illnesses or comorbidities, pero nagpa-positive sila during the testing," ayon naman kay Dr. Jose Rene de Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines.

Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga naitatalang bagong kaso ng COVID sa bansa, na mula July 11 hanggang July 17 ay pumalo ng higit 14,600 o mas mataas ng 44 porsyento kung ikukumpara sa sinundang linggo.

Ayon sa ilang doktor, karamihan ng COVID patients na dinadala sa kanilang ospital ay senior citizens at may comorbidities na walang bakuna o walang booster.

"Siguro 30 percent are unvaccinated. But there are those who are fully vaccinated and not boostered," sabi ni Solante.

"These people na mayroon ding comorbidities na nandoon sa medyo severe and critical situation, ay usually mga elderly. We found out also na hindi sila naka-complete usually ng vaccination or walang boosters," ayon naman kay de Grano.

Base sa datos ng DOH, halos 15.6 milyong indibidwal pa lang sa bansa ang may unang booster kontra COVID. Habang halos 50 milyon pa ang hindi nagpabakuna nito, kahit kwalipikado na. Nasa higit 71.3 milyon naman ang mga may kumpletong bakuna kontra COVID sa bansa.

Pabor si Solante na i-require ang unang booster sa mga papasok sa mga establishment at pampublikong sasakyan. Sa pagtataya niya, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID sa bansa hanggang susunod na linggo, bago ito unti-unting bumaba.

May paalala naman ang isang eksperto.

"For example next week, makita natin medyo bumabagal na ‘yung trend ng new cases, hindi tayo dapat makampante kasi sa aming projections, ‘yung simulations na ginawa namin, ‘yung ganitong pag-increase, bababa, tapos i-increase, bababa, posibleng magtuloy-tuloy itong mga small ripples na ito until the last quarter of 2022. Parang mayroon tayong makikitang small waves like this sa mga susunod na buwan," sabi ni Prof. Jomar Rabajante ng UP Pandemic Response Team.

Muling panawagan ni Solante, buksan na ang second booster vaccination sa lahat ng may comorbidities, bukod sa kasalukuyang kwalipikado na immunocompromised, senior citizens at health workers.

