Huling batch ng mga bagong kongresista nagtapos ng legislation course

MAYNILA — Natapos na nitong Lunes ang 3 araw na executive course on legislation ng mga bagitong kongresista.

Ikatlo at huling batch na ang natapos kanina na binubuo ng 65 na bagong mambabatas.

Sa first batch, 26 kongresista ang sumabak sa orientation, at 55 naman sa second batch.

Kabilang sa mga nagtapos kanina sa orientation sina Ilocos Norte First District Rep. Sandro Marcos at Cavite First District Rep. Jolo Revilla.

Bukod sa mga tauhan ng House of Representatives, kabilang din sa nagbigay ng refresher course sa mga neophyte congressmen ang University of the Philippines National College of Public Administration and Governance (UP-NCPAG).

Sa closing program, nagpasalamat si Marcos, anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ibinigay na training sa kanila dahil malaking tulong aniya ito sa kanilang trabaho na magsisimula na sa Lunes.

Bukod sa liderato ng Kamara, nagpasalamat din siya sa House Secretariat na siyang naging punong-abala sa kanilang executive course.

"They say congressmen are the lifeblood of the Batasan, but really it is the secretariat. We as lawmakers have a lot to learn," ani Marcos.

Sa Lunes ay masisimulan na nilang gamitin ang mga natutunan sa training kasabay ng pagbubukas ng 19th Congress at joint session sa hapon para sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos.