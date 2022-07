Watch more News on iWantTFC

Umabot na sa 43 ang bilang ng mga na-admit sa ospital at nakumpirmang may diarrhea at acute gastroenteritis sa Davao City, ayon sa lokal na pamahalaan.

Galing sa 12 barangay sa Toril District ang mga tinamaan ng diarrhea simula noong Biyernes, Hulyo 15.

Ayon sa pamunuan ng city health office (CHO), maraming mga bata ang tinamaan ng sakit sa Toril.

Nagsasagawa na ngayon ng rectal swab at water analysis ang CHO para matukoy ang dahilan ng outbreak.

Pero hinala ng mga opisyal na galing ito sa kontaminadong tubig bunsod ng patuloy na pag-ulan at baha.

Bawal na ngayon ang pagbebenta ng street food sa lugar, na isa rin sa mga tinitingnang pinagmulan ng sakit. Kumuha na rin ng samples ang CHO.

— Ulat ni Chrislen Bulosan