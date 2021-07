Umano'y miyembro ng Dawlah Islamiyah, patay sa Maguindanao

Patay ang isa umanong miyembro ng grupong Dawlah Islamiya habang nahuli ang 2 niyang kasamahan matapos makaengkuwentro ang mga sundalo sa bayan ng Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao nitong Sabado, ayon sa militar.

Isang sundalo rin ang nasugatan sa bakbakan, sabi sa pahayag ng 33rd Infantry Battalion (IB) ng Philippine Army.

Ayon kay Lt. Col. Benjamin Cadiente, commanding officer ng 33rd IB, nagpunta ang tropa ng pamahalaan sa Barangay Nabundas bandang alas-8 ng umaga matapos makatanggap ng mga ulat na may mga terorista doon.

Pinaputukan umano ng mga hinihinalang terorista ang mga sundalo kaya nagkaroon ng engkuwentro, ani Cadiente.

Nakuha sa mga suspek ang isang M114 rifle at 2 improvised explosive device.

Ibinigay naman sa mga opisyal ng Barangay Nabundas ang labi ng nasawi habang nasa kustodiya ng pulisya ang 2 nahuli, na mahaharap sa mga kaukulang kaso, ayon sa 33rd IB.

Iginiit ni Maj. Gen. Juvymax Uy, commander ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Division, na bukas at handa ang pamahalaan na tumanggap ng mga rebeldeng nais sumuko at magbagong buhay.

