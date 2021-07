TFC News correspondent, hall of famer ng media award sa South Korea

Watch more on iWantTFC

Kauna-unahang hall of famer sa Migration Advocacy and Media Awards ang TFC News South Korea correspondent na si Gennie Kim.

Hindi rin madali ang mga pinagdaanan ni Gennie bilang migrant worker pero pursigido siyang maglingkod sa ating mga kababayan sa South Korea gamit ang media.

Mula sa pagiging factory worker sa South Korea, ngayon isa siya sa dalawang official correspondents ng TFC News.



"I’m a fulltime marriage counselor, translator... Dito po sa radio, freelancer po ako. And then freelancer din po ako, marketing consultant in private companies. Sa government agencies din po na may mga translation, by schedule," aniya.

"Lagi akong pumupunta pag kailangan nila like court, police and other company visitations po."

Nasa 19 na taon nang overseas Filipino worker sa South Korea si Kim.

Inaral niya ang Korean language at sinuwerteng maging radio program host noong 2013 sa multicultural family music broadcasting kahit aniya, wala siyang background sa broadcasting o journalism.



"Sa simula, 3 weeks na po, nakaramdam din ako ng discrimination. Kasi maraming nagpopost na 'ano ba yan, yung bagong DJ, bisaya,' Hindi po ako nagworry doon," aniya.

"Natatakot ako sa pronunciation ko, sa accent. Pero na-realize ko, na na-apppreciate ako ng mga Koreans. Walong countries po kami dito, 8 different radio DJs. Ang purpose ng programang ito ay to make the foreigners feel at home. Ang programa ko po ay purely OPM (original Pinoy music)."



Nagbunga rin ang pagsisikap nina Kim sa kanilang radio program dahil nakatanggap ang kanilang programa ng 3 parangal at naging kauna-unahang hall of famer ng Commission on Filipinos Overseas Migration Advocacy and Media Awards (CFO-MAM).



"Itong multicultural radio program na ito, ay tumutulong sa mga migrant workers lalo na yung mga Filipina na nakapangasawa ng Koreano, at napakarami po ng kanilang natulungan at dahil dito, yung programa nila, isa sa mga naawardan ng MAM awards, best radio journalism award in 2011. At ito’y naulit noong 2015, at noong 2017," ani Secretary Francisco Acosta ng commission.

"And because na-award sila ng tatlong beses, they are the first awardee ng hall of famer, mam hall of famer. Yan po ang highest award na maibigay ng CFO sa isang outfit at isang personality."

Para kay Gennie, mahalaga ang kanyang role bilang miyembro ng media lalo na ngayong pandemic, bagay na pagbubutihan niya pa.



