OCTA sa mga magulang: Ingat sa paglabas ng mga bata dahil sa Delta variant

Watch more on iWantTFC

Ngayong may local cases na ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19 sa bansa, pinag-iingat ng OCTA Research Group ang mga magulang sa pagpapalabas sa mga bata.

Bagama't malaki ang posibilidad na malabanan ng mga bata ang sakit, maaari pa rin silang makaranas ng "long COVID" o iyong mga sintomas ng COVID-19 kahit negatibo na sa virus.

Nasa 10 porsiyento o 1 sa bawat 10 nagka-COVID-19 ang nakakaranas ng long COVID, ani OCTA Research fellow Guido David.

"Nakikita natin sa ibang bansa, mataas ang incidence ng infection sa mga bata," ani David.

Kamakailan, pinayagan ng pamahalaan ang paglabas ng mga batang may edad 5 pataas sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) at modified GCQ.

Bagaman handa ang pamahalaan na mapabakunahan ang nasa 39 milyong bata, hindi pa ito maisasagawa dahil sa limitadong supply ng bakuna.

Sa ngayon, 3 bakuna ang pinag-aaralang gamitin sa mga menor de edad: ang Pfizer sa mga edad 12 hanggang 15, Moderna sa edad 12 hanggang 17, at Sinovac sa edad 3 pataas.

Samantala, mas paiigtingin ng Metro Manila Council (MMC) ang pagpapatupad ng border control, testing, contact tracing at isolation para mapigilan ang posibleng pagkalat ng Delta variant.

Magpapatupad din ng granular lockdown kung kinakailangan.

Sa ngayon, 2 kaso ng Delta variant ang naitala sa Maynila.

"Pinag-usapan din namin ng mayors, how we can interconnect all our apps here in Metro Manila. Malaking bagay ito for contact tracing," ani Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

Nanawagan na rin ang MMC sa national government na dagdagan ang mga naka-deploy na contact tracers sa kalakhang Maynila.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News