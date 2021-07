Mahigpit na pagpasok, paglabas sa NCR Plus iminungkahi vs Delta variant

Watch more on iWantTFC

Iminungkahi ng OCTA Research Group na higpitan ang pagpasok at paglabas sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan para maprotektahan ang rehiyon mula sa mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Ayon pa kay OCTA Research fellow Guido David, hindi dapat baguhin ang quarantine status ng Metro Manila, na kasalukuyang nasa general community quarantine.

"Pag may bubble tayo at protected tayo dito sa loob ng NCR Plus, 'di tayo ma-affect from outside at patuloy ang ekonomiya natin," ani David.

Iniulat noong Biyernes ng Department of Health (DOH) na naka-detect ito ng 16 kaso ng Delta variant sa bansa.

Mula Hulyo 10 hanggang 16, may ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan, na binansagang "NCR Plus," na nakapagtala ng maraming kaso ng COVID-19 pero nasa low hanggang moderate lang ang infection rate at paggamit ng mga intensive care unit (ICU).

Kasama rito ang Quezon City, Maynila, Makati, Pasig, Taguig, Las Piñas gayundin sa Calamba, Laguna at Bacoor, Cavite.

Sumipa naman sa "very high risk" ang infection at incidence rate sa Mariveles, Bataan.

"Mariveles is having a surge. They reported 200 cases in one day. Tapos ngayon, they’re still reporting mga 70 cases," ani David.

Pero sabi naman ni Mariveles Mayor Jocelyn Castañeda, tumaas ang mga kaso sa kanilang lugar mula nang magkaroon ng malawakang pagte-test para sa COVID-19.

"Talaga pong tumaas ‘yong kaso naming mula po nang magkaroon po ng mass testing," ani Castañeda.

"Ito po 'yong sitwasyon namin sa Mariveles dahil po host po kami ng isa sa pinakamalaking export area po dito, economic zone," dagdag niya.

Sa Central Visayas, tumaas pa ang daily cases sa Cebu at Lapu-Lapu City, na parehong "very high risk" ang infection rate.

Sa Mindanao, mataas ang paggamit ng ICU sa Davao City, Tagum at Cagayan de Oro.

Kasalukuyang nasa enhanced community quarantine ang Cagayan de Oro, kung saan naitala ang 5 kaso ng Delta variant.

Bumaba na ang mga kaso sa lungsod pero marami pa ring ang mga nasa ICU, ayon sa ulat ng OCTA.

Ayon sa OCTA, kailangang lalo pang higpitan ang quarantine restriction sa mga lugar na may kaso ng Delta variant.

Dapat din umanong mas paigtingin ang pagsunod sa minimum public health standards at bawasan ang mga social gathering.

"Right now, wala pa tayong nakikitang surge na talagang malala compared sa nakita natin sa Indonesia or sa India. It doesn't mean na hindi siya kumakalat. It means na may possibility na nagsisimula pa lang siya kumalat," ani David.

Noong mga nakaraang buwan pa nag-positibo sa COVID-19 ang mga na-detect na 16 na bagong kaso ng Delta variant.

Kadalasan ay inaabot ng hanggang 2 linggo ang resulta ng genome sequencing.

Ayon sa DOH, umabot na sa 35 ang kabuuang kaso ng Delta variant sa Pilipinas, kung saan 33 ang gumaling at 2 ang namatay.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News