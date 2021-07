1 patay sa sunog sa Davao City, mahigit 400 bahay at isang paaralan tupok

Patay ang isang 76-anyos matapos ma-trap sa kanyang bahay nang sumiklab ang isang sunog, hapon ng Sabado, sa lungsod ng Davao. Ayon sa mga awtoridad, mahigit 400 bahay at isang paaralan ang tupok sa nangyaring sunog sa Dumalag 1, Barangay Matina Aplaya. Retrato mula kay Carlo Naigal, Filipino Chinese Fire Fighters Foundation of Davao, Inc.

Patay ang isang 76-anyos matapos ma-trap sa kanyang bahay nang sumiklab ang isang sunog, hapon ng Sabado, sa lungsod ng Davao.

Ayon sa mga awtoridad, mahigit 400 bahay at isang paaralan ang tupok sa nangyaring sunog sa Dumalag 1, Barangay Matina Aplaya.

Kinilala ang namatay na si Reynaldo Salinas.

Ayon kay SFO3 Ramil Gillado, spokesperson ng Bureau of Fire XI, nag-umpisa ang sunog bandang alas-5 ng hapon sa bahay umano ng residenteng si Aida Maceda dahil sa naiwan niyang niluluto.

Umabot sa pinakamataas na alarma bago nagdeklara ng fire under control ang Bureau of Fire Protection (BFP) Talomo Fire Station alas 6:12 ng gabi.

Sumiklab ang isang sunog sa Barangay Matina Aplaya, Davao City nitong ika-17 ng Hulyo 2021, na ikinamatay ng isang residente at tumupok sa mahigit 400 bahay at isang paaralan. Video courtesy of Davao City Public Information Office

Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga apektado ng sunog dahil patuloy pa ang paglilista ng barangay.

Pansamantalang nakisilong sa Matina Aplaya gym at Punta Dumalag gym, Sabado ng gabi, ang mga nawalan ng bahay.

Nasa lugar na rin ang mga tauhan ng Davao City Social Welfare and Development Office (CSWDO) para mabigyan ng mga paunang pangangailangan ang mga nasunugan.



Nasa P2.6 million ang tinatayang halaga ng pinsala ng sunog.

- Ulat ni Cheche Diabordo

