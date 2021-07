Contactless check-in, bag drop tampok sa bagong terminal ng Clark airport

Ipatutupad ang self check-in sa bagong passenger terminal building ng Clark International Airport sa Pampanga. Bianca Dava, ABS-CBN News

Contactless self check-in at bag drop, at pagpapatupad ng "silent airport" policy ang ilan sa mga makabagong features ng bagong passenger terminal building sa Clark International Airport sa Pampanga.

Sa contactless self-service kiosk ng terminal, hindi na kailangang hawakan ng biyahero ang machine. Kailangan lang i-scan ang QR code at lalabas na sa cellphone ang mismong lumalabas sa screen ng kiosk.

Sa cellphone ipapasok ang mga kailangang detalye bago makakuha ang biyahero ng boarding pass at baggage tag.

Ang pasahero rin ang magdadala ng kaniyang bagahe sa bag drop counter. Kapag sobra sa weight limit, hindi gagana ang counter.

Sa ilalim naman ng "silent airport policy," wala nang mangyayaring mga announcement sa terminal kundi titingnan na lang ng mga biyahero ang mga signage para sa detalye ng mga flight, ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade.

Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte gabi ng Sabado ang inspeksiyon ng gusali, na layong gawing alternatibo sa Ninoy Aquino International Airport.

Taong 2018 pa sinimulan ang pagtatayo ng gusali pero nitong 2021 lang nakumpleto.

President Rodrigo Duterte will lead the inspection of the new passenger terminal building of the Clark International Airport this Saturday. @ABSCBNNews pic.twitter.com/TzvMgMAIuI — Bianca Dava 🐈‍⬛😺🐈 (@biancadava) July 17, 2021

Sa kabila ng mga hamon ng pandemya, sinabi ng Department of Transportation na target mabuksan ang gusali para sa mga international at domestic flight bago matapos ang taon.

Mas mapabibilis din ang pagbiyahe ng mga galing Metro Manila pa-Clark kapag natapos na ang North-South Commuter Railway System.

"Rutang Makati papunta rito, 55 minutes na lang, compared sa 2 hours," sabi ni Tugade.

Kapag naging fully operational na ang terminal, inaasahang magbibigay ito ng mas maraming trabaho at magpapalago ng turismo sa north at central Luzon.

"This is to show the world we are ready when we ease travel restrictions, ready tayo to open up," ani Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

"Lahat dito ay contactless. Hinahanap ng travelers ang less contact. COVID-proof na siya," ani Puyat.

Nasa P19 bilyon ang ginastos para sa proyekto, kasama na ang iba pang impraestruktura gaya ng mga taxiway.

Kayang mag-accommodate ng paliparan ng hanggang 8 milyong pasahero kada taon.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News