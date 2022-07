Retrato mula sa Task Force Davao

Nakumpiska ng mga awtoridad nitong madaling araw ng Linggo ang nasa higit P2 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Davao City.

Nakatanggap ng tip ang Task Force Davao mula sa isang hindi pinangalanang informant tungkol sa isang elf truck na dadaan ng lungsod na may karga umanong ilegal na kontrabando.

Nang maharang sa Sirawan checkpoint, nakuha ng mga awtoridad ang 85 na kahon ng smuggled na sigarilyo, na nagkakahalagang higit P2.1 milyon.

Arestado ang dalawang tao, na parehong residente ng lungsod.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Republic Act No. 4712 o Tariff and Customs of Code of the Philippines.

— Ulat ni Francis Magbanua

