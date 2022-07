MANILA — Naudlot ang implementasyon ng 33-ton weight limit at rerouting ng mga sasakyan sa bahagi ng North Luzon expressway (NLEX) Southbound Candaba viaduct na magsisimula sana noong isang Linggo.

Umapela kasi ang grupo ng truckers at ang Pampanga government sa epekto nito sa negosyo at traffic.

Ayon kay Teodorico Gervacio, President ng Inland Haulers and Truckers Association, malulugi sila sa pag-ikot sa mas mahabang ruta.

Magkakaroon sana ng diversion ang dating Angeles-San Fernando-Candaba viaduct-Balagtas route kung saan lalabas ng San Fernando exit papuntang Gapan at tatagos muli sa Balagtas.

Mula sa ₱32,000 na gasolina ng truck na may diretsong biyahe mula Clark hanggang Manila, madadagdagan ito ng ₱6,000, bagay na tiyak umanong aalmahan ng mga negosyante ng buhangin, gulay at ilang bulk delivery items.

"From Clark passing through Arayat then Gapan hanggang Balagtas is about 120km and for that we are going to charge ₱38,000, iyong client namin hindi nila i-sho-shoulder iyan," dagdag ni Gervacio.

Iaapela rin ng Pampanga government ang planong reroute at weight limit dahil bukod sa dagdag pasakit sa mga negosyante mas lala umano ang traffic sa probinsya na magiging exit point ng mga truck.

Sa susunod na Linggo ay makikipagpulong na raw si Pampanga Governor Dennis Pineda sa National heads ng DPWH at DTI para sa agarang solusyon.

"Additional price nanaman iyan sa goods na madadala sa Metro Manila and it will cause traffic kasi hindi namin kayang i-cater ang malalaking truck na iyan dahil hindi na gagalaw ang traffic sa MacArthur highway," dagdag ni Pineda.

Sa kabila ng pagpayag ng NLEX sa "status quo" sa pagpapatupad ng weight limit at reroute kanilang ipinunto na may "severe sign of distress: o mga bitak na ang Candaba viaduct.

Sabi ni Jennifer Jane Go, Vice President for asset management ng NLEX Corp., August 2020 pa nila unang nakitaan ng bitak ang 5.2-km na kalsada at nadagdagan pa ito nitong Hunyo.

"We are concerned because the public safety is already at the forefront we are very concerned of course with the recommendations of UP AMH inc. to restrict already more than 33-ton vehicles," aniya.

Sa official na pahayag ng NLEX Corp. nitong Sabado muli nilang iginiit na magpapatuloy ang repair upang hindi na dumami at lumala pa ang mga nakikitang bitak sa Candaba Viaduct.

"While our truckers, who serve as lifeline maintaining supply chains, play a key role in the economy, the rerouting plan aims to balance the interests of the economy and public safety given the urgency and need to repair the structure," sabi nito.