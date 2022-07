Retrato mula sa Bureau of Customs.

Nakumpiska ang nasa P1.5 bilyong halaga ng smuggled goods sa isang warehouse sa Valenzuela City, sabi ngayong Linggo ng mga awtoridad.

Bitbit ang isang letter of authority at mission order mula sa Bureau of Customs (BOC), nagsagawa ng inspeksiyon sa warehouse noong Hulyo 13 ang mga awtoridad at natagpuan ang imported goods gaya ng mga bag at sabon.

May nakita ring imported na construction materials, housewares, kitchenware, household appliances at consumer electronics lighting products.

May nakita ring hidden storage facility ng raw materials ng sigarilyo, tulad ng tobacco filler at filter rod.

Pansamantalang nilagyan ng padlock at seal ang entrance at exit ng warehouse.

Magi-isyu umano ang BOC ng warrent of seizure and detention laban sa goods para sa paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization and Tariff Act.

— Ulat ni Gracie Rutao

