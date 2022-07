Voter registration sa Commission on Elections office sa Maynila noong Hunyo 4, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga bagong nagparehistro para makaboto sa barangay at Sangguniang Kabataan elections sa Disyembre, sabi ngayong Linggo ng Commission on Elections (Comelec).

Ayon kay acting Comelec Spokesperson John Rex Laudiangco, base sa huling ulat noong Hulyo 15, umakyat na sa 1,370,593 ang bilang ng new registrants.

Kasama rito ang 863,078 na may edad 15 hanggang 17; 435,266 na may edad 18 hanggang 30; at 72,249 na may edad 31 pataas.

Nasa 227,203 naman ang nag-apply para malipat sa ibang lungsod para makaboto sa barangay elections at 2,655 sa SK.

May 61,751 ang aplikante para sa reactivation habang ang mga nagpa-transfer with reactivation ay umabot sa 9,532.

May mga natanggap ding aplikasyon ang Comelec para sa pagpapa-transfer sa ibang distrito sa kanilang lungsod, transfer with reactivation and correction of entries, transfer with correction of entries, at reactivation with correction of etnries.

May mga nagpapalit at nagpawasto rin ng kanilang mga pangalan.

Kung susumahin, umabot na sa 1.8 milyon ang kabuuang aplikasyong naiproseso ng Comelec hanggang noong Biyernes, Hulyo 15.

Hulyo 4 nang mag-umpisa ang voter registration para sa darating na halalan. Magtatapos ito ng Hulyo 23.

