MANILA — Tinamaan ng baha ang ilang bahagi ng Metro Manila nitong Sabado matapos ang tila walang humpay na pagbuhos ng malakas na ulan.

Sa Barangay Vasra, Quezon City, naantala ang liga ng basketball nang pasukin ng baha ang kanilang basketball court.

Ang mga manlalaro, pinahupa na muna ang bahang umabot hanggang binti.

Ilang mga kalsada rin ang hindi na nadaanan ng mga sasakyan dahil sa mataas na baha, gaya ng Quezon Avenue, Maria Clara, Araneta Avenue, Balintawak, at E. Rodriguez Avenue.

Sa G. Araneta Avenue naman, simula P. Florentino, umabot ang baha hanggang baywang.

Sa Maynila, naglunsad ang pamahalaang lungsod ng libreng sakay para mailikas ang mga na-stranded na pasahero sa Buendia, España, Monumento, at Divisoria.

Tumaas din ang tubig sa Marikina River sa 13 metro na nagdulot ng baha sa ilang lugar sa Marikina.

Kinaumagahan, kani-kaniyang linis ang mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City dahil sa mga iniwang basura at putik ng baha sa kanilang lugar na umabot hanggang sa may balikat.

"Nung tumigil na ang ulan, tumaas na ang tubig. Lahat kami nag-akyatan ng gamit," ayon sa residenteng si Leonila Trinidad.

Ayon sa PAGASA, dala ang malakas na ulan ng low pressure area (LPA) sa silangan ng Samar na agad din namang nalusaw.

"Dun sa northern part of Metro Manila halimbawa sa Science Garden Quezon City, nasa 88 milimeters tayo in three hours, which is considered as intense rains. Habang sa may Port Area naman sa Maynila is around 55 millimeters in three hours, which is also considered as intense," ayon sa PAGASA Weather Specialist II na si Benison Estareja.

"Sa Metro Manila na highly urbanized tayo, may tendency talaga na kaunting ulan lang like mga quick thunderstorms na although short-lived naman ang mga ito pero malakas naman, magko-cause talaga ito ng baha at minsan umaabot pa ito ng tuhod," dagdag niya.

Sa kasalukuyan, mino-monitor ng PAGASA ang habagat na posibleng magdulot din ng malakas na ulan gaya kagabi.

"For the next 3 days, iiral pa rin iyong habagat, southwest monsoon, kaya paalala lang sa mga kababayan natin magkakaroon pa rin ng pag-uulan," sabi ni Estareja.

Nagpapaalala rin ang PAGASA lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog na laging alamin ang water level ng ilog sa tuwing may ulan at makipag-ugnayan sa barangay kung kinakailangang lumikas.

