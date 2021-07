Pagbabawal uli sa palabas ng mga batang 5 anyos at pataas, pag-aaralan

Pagpasyal ng mag-ina sa Luneta Park noong Hunyo 15. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File.

MAYNILA—Pag-aaralan pa ng pamahalaan kung babawiin ang resolusyong pumapayag palabasin ang mga batang edad 5 anyos pataas sa mga lugar na nasa ilalim ng general at modified general community quarantine sa gitna ng banta ng Delta COVID-19 variant.

Sa public briefing sa government television, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na kailangan ikonsidera ngayon ang presensya ng mas nakahahawa at mas mabagsik na Delta variant.

Ayon kay Vergeire, kailangan munang gumawa ng monitoring at assessment ang Department of Health sa mga restriction bago magbigay ng rekumendasyon sa Interagency Task Force.

Patuloy na hinihimok ng DOH ang publiko na mag-ingat at sumunod sa health protocols kahit pa may pagluluwag ng restrictions.

“Kailangan po nating pag-aralan, of course. Because there is another factor that has to be considered, kung saan naka-detect tayo ng Delta variant," ani Vergeire.

“Ito pong mga ganitong pagkakataon or mga restrictions na ito, pag-uusapan po iyan lahat and we will be monitoring closely and continuosly assess para po makakapag-rekomenda tayo sa IATF."

Matatandaang pinayagang lumabas ng Inter-Agency Task Force ang mga kabataang 5 anyos pataas sa mga open-air spaces, gaya ng mga parke, mga restoran na al fresco, at mga lugar sa labas ng mga mall.

Aabot sa 16 na dagdag-kaso ng Delta variant ang naitala noong Biyernes, kung saan 11 ay local cases.

Ang nasabing variant ang itinuturo sa pagdapa ng healthcare system sa India, at pagkakaroon ng surge sa ilang parte ng Southeast Asia.