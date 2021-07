Nigerian at kasabwat na Pinay na sangkot sa online scam, tiklo

Huli sa entrapment operation sa San Carlos City ang Nigerian national at kasabwat nitong Pinay na sangkot sa online scam. Larawan mula sa Anti-Cybercrime Group

Tiklo ang isang Nigerian national at kasabwat na Pinay sa ikinasang entrapment operation ng Cyber ​​Financial Crime Unit (CFCU), kasama ang San Carlos City, Pangasinan Police Station, Biyernes ng hapon.

Ito ay matapos makipagkita ang operatiba sa dalawang suspek sa isang remittance center sa San Carlos City, Pangasinan bunsod ng reklamo ng nabiktima nila sa online.

Kuwento ng biktima, June 2020 nang may makilala siya sa online dating app na "David Mark", na nagpakilalang miyembro ng US military.

Nagkaroon sila ng online relationship hanggang sa sabihan siya ni “David Mark” na papadalhan siya ng package na naglalaman ng US dollars.

Nakatanggap ng tawag ang biktima sa isang nagpakilalang tauhan naman umano ng Bureau Of Customs (BOC) at ipinaalam sa biktima na mayroon siyang package na-hold dahil sa malaking halaga ng US dollars.

Nag-alok umano ito sa kanya ng tulong para maayos ito kapalit ng pera. Sa paniniwalang totoo, sinunod ng biktima ang bilin ng suspek kung saan nagpadala siya ng perang nagkakahalaga ng P30,000 sa isang remittance center.

Pero walang natanggap na package ang biktima. Dito na nagduda ang biktima na na-scam siya.

Muling humingi ng pera ang suspek sa biktima at iginiit na ipadala ito sa pamamagitan ng Smart Padala. Dito na humingi ng tulong ang biktima sa mga awtoridad.

Inihahanda na ang mga kasong kakaharapin ng mga suspek kasama na dito ang swindling/estafa, resistance and disobedience to a person in authority, at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2021.

- Ulat ni Gracie Rutao