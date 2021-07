Mga ospital pinaghahanda sa posibleng Delta variant surge

Inaasikaso ng isang healthcare worker ang isang COVID-19 patient na sinusuportahan ng mechanical ventilator sa National Kidney and Transplant Institute noong April 26, 2021. Eloisa Lopez, Reuters/File

MAYNILA—Pinaghahanda na ng Department of Health (DOH) ang mga ospital sa posibleng surge o pagdami ng kaso ng Delta variant sa bansa.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, kailangan nang palakasin ang health system capacity, kung saan dapat ngayon pa lang ay handa na ang lahat na magdagdag ng mga kama, sapat ang suplay ng oxygen, at naka-preposisyon na ang mga gamot at iba pang suplay na kakailanganin ng tatamaan ng mas mabagsik na variant.

Pinaghahanda na rin ng DOH ang mga lokal na pamahalaan at mga ospital sa mga katulad na sitwasyon ng India, Indonesia, at Malaysia kung saan lumobo ang mga kaso dahil sa Delta variant.

"Kailangan paigtingin na po talaga ng ating mga local government ang (prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration) response natin, doing active case finding. And also they have to shorten the duration from the time that a person is detected na may sintomas o di kaya ay positibo hanggang sa ma-isolate natin sila o ma-quarantine," ani Vergeire sa public briefing sa government television Sabado.

Samantala, patuloy na binabantayan ng DOH ang 7 rehiyon sa bansa dahil sa matataas na kaso ng COVID-19 sa nakalipas na linggo.

Ayon kay Vergeire, kabilang sa mga may pagtaas o pagpantay ng bilang ng mga kaso ang Region 13 (Caraga), Region 11 (Davao Region), Region 6 (Western Visayas), Region 5 (Bicol), Region 4-A (Calabarzon), Region 12 (Soccksargen) at Cordillera Administrative Region.

“We are also looking at doing genome sequencing in those areas, most areas with surges, para makita natin nang kabuuan ang picture (ng Delta variant),” ani Vergeire.

Sa Western Visayas, nakikita ng Center for Health Development ang posibilidad na tumaas ang mga kaso dahil sa Delta variant.

“We all know na ’yung Delta variant is highly transmissible. So, sabi nga nila, this is 40 to 60 percent more highly transmissible. And hindi lang itong Delta variant ang kino-consider natin because marami pa tayong variants of concern na andito din," ani Dr. Sophia Pulmones ng DOH Center for Health Development sa Western Visayas.

Hindi naman papapasukin sa checkpoint ang walang negatibong RT-PCR test matapos maiulat na may mga nagpositibo sa karatig-probinsiya na Pampanga sa Delta variant.

Nangangamba ang LGU lalo't hindi umano sapat ang suplay ng bakunang nakukuha nila. Nasa high-risk category na rin anila ang bayan.

“Medyo critical po ang sitwasyon ng mga hospital dahil po wala pong mga ICUs. Sa Mariveles alone ay wala pong ICU. Kailangan pa po naming dalhin sa Balanga or sa BGH ang mga severe cases po," ani Mariveles Mayor Jocelyn Castañeda.

Inirerekomenda na rin ng OCTA Research Group na ibalik ang "bubble concept" sa Kamaynilaan kung saan hihigpitan ang paglabas at pagpasok sa rehiyon.

"Again, ayaw natin mag-lock down at kaya nga gusto natin advanced planning tayo, kaya may mga recommendation tayo, mag-bubble tayo, mag-personal responsibility na tayo. So, ibig sabihin kailangan talaga proactive tayo. Hindi natin pwedeng hintayin pa ‘yung genome sequencing kasi matatagalan. Kailangan i-assume natin na may kumakalat na na Delta variant. Let's act accordingly," ani OCTA Research Fellow Guido David.

Pero sagot naman ng DOH na imposibleng mailagay sa bubble ang Kamaynilaan dahil narito ang sentro ng kalakalan kung saan pumapasok ang mga manggagawa mula sa kalapit na rehiyon.

Nagpulong na rin umano ang DOH at Metro Manila Council na magpatupad na lang ng border control.

Nagsasagawa na rin ang DOH ng intensive contact tracing sa 16 dagdag na kaso ng Delta variant. -- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News