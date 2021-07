Lalaking nagkukumpuni ng kisame, patay matapos makuryente

Nagkukumpuni ng kisame ang 20-anyos na construction worker nang aksidenteng mahawakan nito ang live wire at tuluyang makuryente. Nabagok pa ang kaniyang ulo nang mahulog matapos makuryente. Larawan mula sa PNP Narvacan, Ilocos Sur

Patay ang 20-anyos na construction worker matapos makuryente sa Barangay Quinarayan sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur, Biyernes ng umaga.

Ayon sa hepe ng PNP Narvacan na si Police Major Daniel Burgos, nag-aayos ng kisame ng kanilang kabarangay ang lalaki nang aksidenteng mahawakan nito ang live wire na sanhi ng kanyang pagkakuryente.

Mula sa ginagawang kisame, nahulog pa umano ang biktima matapos makuryente.

"Habang nagri-rivet siya sa may ceiling na pinagtra-trabahuhan niya ay aksidenteng nahawakan niya ang live wire doon at 'yun ang dahilan na nahulog siya, so tumama 'yong ulo niya sa ground," sabi ni Burgos.

Itinakbo sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival na ito.

Paalala ni Burgos, gumamit ng mga protective device at i-tsek ang koneksyon o linya ng kuryente kung sakaling nag-aayos ng bahay para maiwasan ang ganitong insidente.

- Ulat ni Grace Alba