6 sasakyan inararo ng SUV sa Zambales, 1 kritikal

Nakaparada lamang sa gilid ng kalsada ang mga sasakyang inararo ng isang puting SUV sa Barangay San Jose sa bayan ng Castillejos sa Zambales. Larawan mula kay Jay-Czar la Torre

Kritikal ang kalagayan ng isang rider matapos mapabilang ang kaniyang motorisklo sa 6 na sasakyang inararo ng isang SUV sa bayan ng Castillejos, Zambales, Biyernes ng gabi.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, patungo sa direksyon ng bayan ng San Marcelino ang puting SUV na minamaneho ng 43-anyos na driver nang unang bumangga ito sa isang berdeng e-trike sa highway sa Barangay San Nicolas.

Nagkaroon ng komprontasyon, pero imbes na makipag-ayos, humarurot paalis ang SUV.

Dito na niya tinamaan ang isang motorsiklo sa Barangay San Jose.

Tumilapon ang sakay ng motorsiklo habang nagtuloy-tuloy na bumangga sa 4 pang mga sasakyan bago sumalpok sa isang bakod ang SUV.

Isang pick-up truck, 2 motorsiklo at 1 kotse na pare-pareho lang na nakaparada sa gilid ng kalsada ang nadamay sa aksidente.

Wala namang naiulat na nasawi, pero nagtamo ng malubhang sugat ang rider ng pulang motorsiklo na kasalukuyan pang ginagamot sa San Marcelino District Hospital.

Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injury and damage to properties ang driver ng SUV. — Ulat ni Gracie Rutao