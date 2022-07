MAYNILA - Kinumpleto na ng Maynilad ang pagkukumpuni ng kanilang pipeline sa Pureza St. sa Maynila, ayon sa water concessionaire nitong Sabado.

Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na binubuksan nila ang valve at nagsasagawa na sila ng flushing activities sa main lines nila.

Sabado ng tanghali, umabot na sa 80 porsiyento ng mga apektadong customer ang may suplay na muli ng tubig.

"We expect that the water supply in other areas will resume ahead of schedule. Upon resumption of the water service, customers should let the water flow out for a few seconds until it clears," ayon sa Maynilad.

Aabot sa 234,000 customer ng Maynilad ang naapektuhan ng water service interruption sa Manila, Makati, Las Pinas, Pasay, and Paranaque.

Isinagawa ang pagkukumpuni nang aksidenteng mapinsala ng third-party contractor ang pipeline habang nagsasagawa ng drainage project sa lugar.

Unang pagtatantiya ng Maynilad na aabutin ng 24-36 oras ang repair, na umarangkada noong Biyernes.