MAYNILA - Tanging online at modular learning ang naging pag-aaral ng dalawang anak ni Christina Lagado na kinder at elementary, sa nakaraang dalawang taon.

Hindi pa rin kampante si Lagado na isang single parent na papasukin sila sa face-to-face classes kahit fully vaccinated na sila.

"Nagpi-50/50 talaga ako mag face-to-face ang mga bata, kasi ang hirap i-compromise ang health nila lalo na kapag lumalabas sa news na tumataas iyung cases tapos dito sa Metro Manila sa Quezon City. Hindi naman sila private school, [nasa] public sila," ani Lagado.

Ngayon, ang ginagawa niya ay sinusiguro niyang mataas ang resistensiya ng kaniyang mga anak at nasusundan nila ang health protocols, para makaiwas sa sakit.

"Hangga’t maaari, ma-prevent, ma-prevent. Pero kung iyon na talaga ang policy, wala na tayong magagawa, so kailangan lang siguro natin anuhin din ‘yong health ng mga anak natin, mga bata—pagvi-vitamins sa kanila, pagkagaling sa labas, ‘yong health protocols, wash, ganun," aniya.

Ayon sa National Parents-Teachers Association of the Philippines, mahigit kalahat ng mga magulang sa mga paaralan na binantayan nila ang tumangging magbigay ng consent na papasukin ang anak sa limited face-to-face classes noong patapos na ang nakaraang school year.

Kabilang sa dahilan ay ang kaligtasan, at taas ng pasahe.

Tingin ng grupo na pareho pa rin ang mga alalahanin ng maraming magulang para sa pinaplanong full implementation ng face-to-face classes sa Nobyembre.

"Katulad niyan, level 1 pa lang andami nang agam-agam ang mga magulang. Eh pa’no kung nag-level 2 and level 3 tayo by November are we going by sinabi natin because we said na 5-days classes? Shall we go on with that? Lalong aagam-agam ang magulang," ani Lito Senieto, VP-internal ng grupo.

Panawagan naman ng National Union of Students in the Philippines na tiyakin sana ng gobyerno na magkaroon ng regular na testing, maayos na contact tracing, at libreng pagamot sa mga estudyante at ibang nasa paaralan oras na magka-COVID-19 ang mga ito.

"Kung makikita na may maayos na guidelines at hindi siya dagdag na financial burden sa mga estudyante, gusto nila mag face-to-face classes na ASAP. Kasi iba talaga ‘pag nakakasalamuha mo ang teachers, classmates mo lalo na sa mga naglalaboratory ngayon na nahihirapan mag-graduate," ani NUSP National President Jandeil Roperos.

Tingin din ng Teachers' Dignity Coalition at Alliance of Concerned Teachers na dapat pondohan ang dagdag na classroom.

"Huwag pong gawin rason na walang pera ang gobyerno. Again we know that. ‘Wag din pong gawing rason na masyado nang maraming teacher eh ‘yon po ang dahilan kaya tayo nagbabayad ng taxes, gawing dekalidad at maayos ang serbisyong pang edukasyon," ani ACT Secretary-General Raymond Basilio.

Ayon naman kay TDC President Benjo Basas: "Kinakailangan po ‘yong physical distancing ay ma-observe pa rin para sa kanilang health and safety and para sa manageability ng process."

Hirit naman ng grupo ng private schools na huwag isantabi nang tuluyan ang pakinabang ng online o hybrid learning kapag naging buo ang implementasyon ng face-to-face classes.

"Kapag 'di natin natugunan ‘yan, ang mga batang ito ay mahihirapang makiangkop sa kahingian ng daigdig ng trabaho, lalo na ngayon. Ang digital economy ibang klaseng mga skills na ang kailangan. Kaya nalulungkot kami no. Kapag nag-F2F tayo nawala na ‘yong amount ng digital learning, or ‘yong blended niya, mas lalong malaking kawalan satin ‘yan," ani Dr. Ed Fermin ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines.

Nauna nang umapela sa Department of Education ang COCOPEA at isa pang private schools group na payagan pa rin ang blended learning sa paaralan nila.