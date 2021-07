Pantawid ng Pag-ibig: Ilang community pantry sa Maynila, QC dinalhan ng suplay

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Madalas pumupunta si Angelo David sa isang community pantry na inorganisa ni Debbie Campos sa Barangay 444 sa Sampaloc.

Nawalan ng trabaho si David dahil sa pandemya at naging sandalan nila ang community pantry nitong nagdaang mga buwan.

"Apat kami, dalawa anak ko. Nanghihingi na lang kami kahit sa hindi kilala. Gusto ko na makapagtrabaho. Kahit ano basta marangal na pasok," ani David.

Maaga ring pumila ang street sweeper na si Lanie Petalcorin na isa sa mga madalas pumunta sa community pantry nina Campos.

Dating nakatira sa tabi ng riles sina Petalcorin pero pinaalis dahil ipinagbabawal na ang informal settlers sa lugar.

Dahil dito, ang kaunting sinusuweldo niya ay napupunta sa upa ng bahay.

"P4,000 kasama ilaw, tubig, ginagawa ko, hinuhulugan ko na lang para hindi ako mabigatan. Nagwawalis lang ako, tapos ume-extra ng labada, hindi naman puwede magtrabaho ang asawa ko, may hika," aniya.

Ayon kay Campos, hindi nawawalan ng mga pumipila sa kanilang community pantry.

"Makikita mong natutuwa, nanginginig na sa gutom, tapos natutuwa siya na may libre pa pala; malaking bagay kasi lalo sa mga nawalan ng trabaho, nasu-sustain kahit paano, dumaan 'yung isang araw na meron silang kakainin," ani Campos.

Para naman kay Liza Liquigan, kabilang sa mga organizer ng Malingap community pantry na isa sa mga sinundan ang Maginhawa community pantry, naging mahirap para sa kanila ang suplay ng pagkain nitong nagdaang mga buwan.

"Nagpa-pantry kami everyday, pero after a month medyo nagka-donor fatigue na, so ginawa namin na MWF, pero lately sa past 2 weeks, 'onti na lang talaga, every Fridays na lang," ani Liquigan.

Para mas marami ang matulungan, dinalhan ng ABS-CBN ng dagdag na suplay ng pagkain ang community pantry nina Campos at ang ilang community pantry sa Quezon City.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News

