Bata nasagip matapos maiwan sa sasakyan sa Tagum City

Kuha ng BFP-SRU Davao del Norte

Nasagip ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection-Davao del Norte ang isang 2-anyos na batang lalaki na naiwan sa loob ng hindi mabuksang sasakyan sa Tagum City, Miyerkoles ng hapon.

Ayon sa BFP-Davao del Norte, naiwan umano ng driver ang susi sa loob ng pickup habang may inasikaso saglit sa Provincial Veterinary Office. Hindi umano niya inakalang ma-lock nito ang pinto.

“Buti na lang, nag-try kami na ma-instruct yung bata na abutin yung buttons pra sa bintana, kaya yung bumaba konti ang bintana, pinilit namin na abutin ang buttons para bumukas lalo ang bintana at mabuksan na rin yung pinto,” ayon sa isang taga-BFP na hindi nagpakilala.

Ligtas naman ang bata.

Nagpaalala ang BFP sa publiko na huwag iwanan ang bata na walang kasama sa loob ng sasakyan.

“In this time of pandemic, we encourage to please let your children stay inside your home,” ayon sa BFP.

—Ulat ni Hernel Tocmo

