ALAMIN: Alokasyon ng unang batch ng Janssen vaccines ng bansa

Ang 1.6 milyong doses ng COVID-19 vaccines ng Johnson and Johnson na dumating sa Pilipinas ay donasyon ng Estados Unidos na idinaan sa COVAX Facility. ABS-CBN News

MAYNILA - Dumating na sa Pilipinas ang kauna-unahang batch ng Janssen coronavirus disease (COVID-19) vaccine na gawa ng Johnson and Johnson (J&J).

Higit 1.6 million na doses na donasyon ng Estados Unidos ang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport hapon ng Biyernes.

May 1.6 milyong doses ding donasyon na nakatakdang i-deliver sa Pilipinas sa Sabado.

Single dose lang ang kailangan sa J&J vaccines, na higit 66 porsiyentong epektibo kontra moderate COVID-19 at 77 hanggang 85 porsiyentong epektibo laban sa severe o malalang COVID-19.

Prayoridad na maturukan ng Janssen doses, na idinaan sa COVAX facility, ang mga nasa unang tatlong priority groups ng bansa na kinabibilangan ng mga senior at mga may comorbidity o sakit.

Makakatanggap ng tig-100,000 doses ng Janssen ang lahat ng rehiyon sa bansa, habang may dagdag na alokasyon para sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, at Zamboanga Peninsula.

"We will distribute them to other regions, considering that this is a very useful and very reliable and easily deployable," ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Pasado alas-10 ng umaga naman nitong Biyernes dumating ang 1.15 milyong doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccines na unang delivery sa mga bakunang binili ng private sector mula AstraZeneca.

Mga empleyado ng 500 kompanya ang babakunahan nito, pero maaari ring i-donate ng mga kompanya sa mga LGU.

"All of these vaccines are paid by the private sector... We are expecting another batch come mid-August to the tune of about 1.17 [million doses]," ani Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Sa ngayon nasa higit 24.7 milyong COVID-19 vaccine doses ang dumating ng bansa kung saan 43.6 porsiyento ay donasyon at galing sa COVAX.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News