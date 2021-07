11 local cases ng Delta variant naitala; posibilidad ng local transmission sinisilip

MAYNILA - Sinisilip ng Department of Health kung insidente ng local transmission ang pagtala ng 11 panibagong local cases ng Delta variant.

Ayon sa Department of Health, inaalam pa nila ang linkage o ugnayan nito sa isa’t isa at saan nila nakuha ang Delta variant.

"It is sporadic in some of the areas. Ini-investigate pa natin kung may linkage na sila sa isa't isa at saan nila nakuha itong Delta variant na ito," ani DOH Epidemiology Bureau Dir. Alethea De Guzman.

Batay sa datos ng DOH, anim sa Delta variant carriers ay galing Northern Mindanao; dalawa naman ang galing Metro Manila, dalawa rin ang galing Western Visayas habang galing Central Luzon naman ang isang pasyente.

May fully vaccinated din sa isa sa mga nabakunahan, pero di nabanggit ang ginamit na brand ng bakuna.

Lima sa mga bagong kaso ay mga umuwing OFW mula United Kingdom at Qatar. Sa kabuuan nasa 35 na ang kaso ng Delta variant sa bansa.

Ayon kay Dra. Anna Ong Lim, miyembro ng DOH Technical Advisory Group, dapat na matiyak na walang mass gatherings, kahit maliliit na social gatherings dahil posible itong maging superspreader events.

Ang Delta variant ay unang na-detect sa India. Ito ang variant na kilala umano sa pagpapadapa sa kanilang healthcare system kamakailan.

Ito rin ang tinitingnang sanhi sa pagsipa ng COVID-19 cases sa Southeast Asia, partikular na sa Indonesia kung saan nahawa ang ilang mga healthcare worker na nabakunahan na.

Dati na ring nagsabi ang DOH na paiigtingin nila ang border control para mapigilan ang lalong pagpasok ng variant sa bansa.

