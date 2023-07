16 anyos nalunod sa Cebu sa kasagsagan ng masamang panahon

Nalunod ang isang 16 anyos na lalaki habang lumalangoy sa may fish port sa Barangay Inoburan, Naga City, Cebu.

Ayon kay P/LtCol. William Homoc, lumalangoy ang 16 anyos kasama ang 6 iba pang katao sa fish port nang matamaan sila ng malakas na mga alon.

Agad nakarating sa laot ang tatlo sa kanila, habang kaagad na na-rescue at na-resuscitate ang dalawang iba pa -- ang kuya ng biktima at ang nobya nito.



Pero bigo na rin silang masagip ang 16 anyos na biktima, na nahanap matapos ang 1 oras.

“We are not sure if he cannot swim but the waves were really strong,” ani Homoc.

Iniimbestigahan na ang insidente lalo't maraming bystander umano sa lugar na pinangyarihan ng insidente.

Dalawa pang katao na umano'y lumangoy sa kasagsagan ng ulan ang natagpuang patay sa San Fernando.

Samantala, nasagip ang isang nalulunod na mangingisda sa Iloilo, Sabado ng umaga. Pauwi na sana ang mangingisda sa Barangay Asloman, Iloilo nang tangayin siya ng malalaking alon.

Nailigitas ang mangingisda ng crew ng MV MC Hunter, na nakita siyang palutang-lutang. Ang mangingisda, na nakilala bilang si Reyboy Magallanes, ay naligtas naman ito nang walang galos sa katawan.

Sinabi ng PAGASA na apektado ang Cebu at iba pang lugar sa Central Visayas ng low pressure area sa Luzon.

-- Mga ulat ni Annie Perez