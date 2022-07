Pista sa Paris, nagbalik ngayong 2022

PARIS - Matapos ang dalawang taong pandemya muling naipagdiwang ng filipino community ang Pista sa Paris. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-124 taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.

Nagkaroon ng parada mula Eiffel Tower hanggang Stade de la Muette na dinaluhan ng mga asosasyon at ibang grupo ng mga Pilipino. Tampok dito ang magagandang arko at muse ng mga asosasyon.

Nag-ikot naman sa iba’t-ibang booth si Philippine Ambassador to France Junever Mahilum-West. Nagpasalamat din sya sa Filipino community at kinilala ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at France.

“Sa pagsisimula ng bagong pamumuno sa ating bansa, binibigyang kulay din natin ang ika-75 anibersaryo ng ating relasyong diplomatiko sa bansang Pransya,” sabi ni Ambassador Junever Mahilum-West, Philippine Ambassador to France.

Inaliw din ng embassy staff ang mga Pinoy sa awit na “Over the Rainbow”, kung saan isa sa mga tumugtog ng ukelele si Ambassador Mahilum-West.

Tumanggap naman ng Certificate of Recognition si Nancy Santiago de Jesus na isa sa mga ginawaran ng 2021 Presidential Award sa Malacanang nitong June 29.

“Nagpapasalamat po ako sa Philippine Embassy here in Paris, France for nominating me and to the past administration ni President Duterte, who has granted this award among hundreds who were nominated. I am so grateful having received the most important and the highest award a Filipino can get overseas,” sabi ni de Jesus, taga-Paris na tumanggap ng Presidential award.

Isa rin sa highlight ng Pista sa Paris ay ang taunang Mutya ng Kalayaan at pagrampa ng mga kandidata ng kanilang national costumes.

Ibinahagi naman ng Pinoy designer na sai Uno Rodriguez inspirasyon niya sa pagdesenyo.

“Yung sa 2nd runner up, my inspiration is the Tigalak. For the second one, for Calabarzon, my inspiration is the whole Calabarzon. I myself is from Batangas so even her basket has the tablea and cacao, and lastly, for Paris Glamour, I used kawayan and banig,” sabi Rodriguez.

Hinirang na Mutya ng Kalayaan 2022 at Best in Costume si Mary Yonel Co Villadores ng Paris Glamour Association.

Hataw naman sa pagsayaw at pag-awit ang mga Pinoy at lahat ng mga dumalo sa Pista sa Paris.

“I’m overwhelmed. The program is beautiful, we have a drum band who’s just magnificent. I think everybody was so happy, our Ambassador was happy and the success of this event is the success of everybody,” sabi ni Dennis Mana-ay, Pangulo ng Comite General des Association Philippin en France (CGAPF) o The Filipino Community in France.

Hindi pa man tapos ang pandemya, hindi ito naging hadlang sa mga Pilipino na makisaya sa pista at muling makasamasa ang kanilang mga kaibigan.

(Kasama ang ulat ni Bong Agustinez sa Paris, France)

