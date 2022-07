Pinay sa Norway, may sariling flower shop business

OSLO - Nakipagsapalaran si Grace Reyes noong siya’y 18-taong gulang bilang Au pair sa Norway. Bilang Au pair, ilang taon lang ang bisa ng kanyang visa, kaya naghanap siya ng ibang trabaho.

Sa Norway na rin siya nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. May dalawang anak na siya ngayon. Bagamat maayos ang kalagayan ng kanyang buhay sa Norway, may mas matayog raw siyang parangap, at 'yan ang magmay-ari ng sariling negosyo.

Dahil hilig niya ang mag-alaga ng halaman, nag-apply sya sa isang flower shop. Nakita ng kanyang Norwegian employer ang kanyang sipag at dedikasyon. Dahil sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling negosyo, kinausap niya ang kanyang boss kung pwede siyang magkaroon ng sariling franchise ng kanilang flower shop.

Pumayag naman ang kanyang boss kaya nagkaroon siya ng sariling shop. Ngayon may dalawa na siyang branch. Walong taon nang nakatayo ang una niyang flower shop at limang taon naman ang pangalawa.

“So hopefully I cross my fingers na magdire-diretso,” sabi ni Grace Reyes, Pinay flower shop owner.

Sa loob ng flower shop ni Reyes, makikita ang iba’t ibang klase ng mga bulaklak, halaman, mga paso, seedlings at iba pa.

At kahit may pandemya, imbes na humina, lalo pa itong lumakas, dahil kahit sarado ang mga shop nila, may bumuhos naman online orders para sa kanila.

Kaya kumikita pa rin si Reyes sa pamamagitan ng delivery para sa birthday parties, Pasko, mga espesyal na okasyon o kahit sa mga libing.

“During pandemic,medyo mahirap kaya lang hindi naman talaga kami totally naapektuhan kasi ang daming nag-o-order ng flowers at masuwerte pa rin kami even though the shop is closed, kasi open ang aming online ordering,” dagdag ni Reyes.

May payo naman si Reyes para sa mga gustong sumubok sa ganitong negosyo.

“Para po doon sa mga tao na gustong mag-try mag-negosyo o magkaroon ng business dito sa Norway i-try lang po kasi kung hindi nyo naman ita-try hindi nyo naman malalaman,” payo ni Reyes.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.