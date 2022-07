PH Embassy sa Bahrain natulungang makauwi 11 distressed Pinoy

MANAMA - Tinulungang makauwi sa Pilipinas ng Philippine Embassy sa Bahrain ang 11 distressed na Pilipino noong June 27, 2022 lulan ng Gulf Air.

Kabilang sa mga nakauwi ang mga dating ward ng embassy shelter, overstaying Overseas Filipinos at mga menor de edad.

Tulad ng naunang repatriation flights, sinagot ng Philippine Embassy ang pamasahe ng mga nakauwing Pilipino gamit ang Assistance-to-Nationals (ATN) Fund ng Department of Foreign Affairs. Ang ATN section din ng embahada ang nag-asikaso sa pagkuha ng exit permits ng repatriates.

PE Manama photo

Nagpasalamat naman ang repatriates sa tulong na binigay sa kanila ng Philippine Embassy, lalo na sa ATN officers na tumutok sa kanilang mga kaso.

“Gusto ko pong sabihin sir sa inyo at sa bumubuo po ng ating embahada na lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng suporta po ninyo para sa amin ng pamilya ko. Sana po marami pang matulungan ang ating embahada na tulad naming nangangailangan. God bless po sa lahat sir,” sabi ng isang repatriate.

Pinasalamatan naman ng Philippine Embassy ang National Passport and Residence Affairs and Immigration officials ng Kingdom of Bahrain sa tulong na kanilang ibinigay sa repatriation ng nasabing grupo ng mga Pilipino.

