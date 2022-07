Mga kaso ng dengue sa Laguna tumaas ng 113%

Umabot na sa 2,018 ang bilang ng mga kaso ng dengue sa probinsiya ng Laguna.

Ayon sa Laguna Provincial Health Office, ito ay mula January hanggang July 7, 2022, at mas mataas nang 113 porsiyento kumpara noong nakaraang taon, na nasa 948 mga kaso.

Nangunguna ang San Pablo City sa may pinakamataas na kaso ng dengue na nasa 360, sinundan ng Calamba City na may 296, Santa Rosa City na may 154, Cabuyao City na nasa 132, Santa Cruz na may 112, at Los Baños na may 110 cases.

Lima na rin ang naitalang patay sa dengue sa buong Laguna.

Ayon kay Dr. Rene Bagamasbad, Laguna provincial health officer, nasa alert level na ang dengue cases sa probinsiya.

Kaya dapat aniya kumilos na ang mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue.

“Itong mga nakaraang week lumampas siya sa alert threshold. Hindi naman siya ganoon ka-alarming pero dapat kasi, mag-ano, alert level na nga kaya dapat mino-mobilize ang lahat ng mga LGU, barangay 'yun kanilang mga activities, 'yung paglilinis, 'yung mga pinamamahayan ng mga lamok, dapat nag-aactivate na sila ng kanilang mga tao," sabi ni Bagamasbad.

Sa Santa Rosa City, pinakilos na ni Mayor Arlene Arcillas ang City Health Office para matukoy kung saan ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok.

Patuloy din ang fogging operations ng City Health Office.

“Talagang naghahanap yung city health office natin 'yung sanidad, even 'yung disaster risk reduction management council mayroong parang hanap kitikiti tapos may inilalagay kami doon. Ang gusto ko lang gawin is i-mapping kung saan at kung sino 'yung affected galling ba ito sa community nila, sa barangay nila o galing ba sa workplace," ani Arcillas.

Sa Santa Rosa Community Hospital, 4 na araw nang naka-confine ang 10 taong gulang na stepdaughter ni Pinky Alcantara.

Unang nakaranas ng lagnat at pagsusuka ang bata kaya dinala na niya sa ospital ang bata kung saan nakumpirma na tinamaan ito ng dengue.

Ito na ang ikalawang beses nagka-dengue ang bata, una nang ito ay 3 taong gulang pa lamang.

“According to doctor, nasa critical condition 'yung kaniyang platelets. 'Yung platelets niya talaga ang binabantayan, mino-monitor na sana tumaas po," ani Alcantara.

May dengue rin ang 14 taong gulang na kapatid ni Jaymark Almodovar.

“Pag-uwi po namin galing Cavite dalawang araw nilagnat siya tapos tatlong araw siya nilagnat, nasakit daw 'yung ganito niya akala namin [appendicitis]," ani Almodovar.

Binabatanyan din ngayon ang platelets nito.

Ayon sa Laguna Provincial Health Office, edad 10 hanggang 19 ang tinamaan ng dengue.

