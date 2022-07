Kulintang art piece pinasinayaan sa Cultural Village ng Qatar

DOHA - Pinasinayaaan noong June 26, 2022, ang isang Kulintang art piece na nagsisilbing permanent outdoor art display na ngayon ng Pilipinas sa Cultural Village ng Qatar o Katara.

Dinaluhan ang seremonya sa harap ng Amphitheatre ng Katara ng mga kinatawan ng Diplomatic corps, mga opisyal ng Katara, Philippine Embassy personnel, Filipino community, media, at iba pang mga bisita.

Si Philippine Ambassador to Qatar Alan Timbayan (kaliwa), Filipino artist Frederick Epistola (gitna), at Katara General Manager Dr. Khalid Al Sulaiti (kanan) sa pagpapasinaya ng Kulintang art piece | Photo credit: Katara

Ang art piece ng Filipino artist na si Frederick Epistola ay isang artistic interpretation ng katutubong intrumentong musikal na makikita sa katimugan ng Pilipinas, partikular sa Mindanao. May sukat na 72 x 30 x 16 inches ang likhang “Kulintang” ni Epistola ay kakaibang bersyon ng tradisyunal na Kulintang na gawa sa tanso na nakalatag sa kahoy na lalagyan na animo’y bangka.

Ang ceremonial “striking” ng Kulintang ni Ambassador Alan Timbayan (pinakakaliwa) at Katara General Manager Dr. Khalid Al Sulaiti (kanan) | Photo credit: Katara

Ang “Kulintang” art piece ni Epistola ay nakasalang sa mga kwerdas na nakakabit sa isang metal base sa hugis ng sabsaban na may mga disenyong “okir,” na pinintahan ng kulay pula at may mga palamuting ginintuang dahon.

Sinubukang patunugin ng isang Embassy personnel ang Kulintang ni Epistola. | Doha PE photo

Ayon kay Philippine Ambassador to Qatar Alan Timbayan, inaasahan niyang magiging permanenteng bahagi ng koleksyon ng Katara ang art piece ni Epistola.

Binati ni Katara General Manager Dr. Khalid Al Sulaiti (pinakakanan) si Filipino artist Frederick Epistola (pangalawa mula kaliwa) habang nakatingin si Ambassador Alan Timbayan (pangatlo mula kaliwa) at kanyang anak na si Dr. Mary Aisha Timbayan (pinakakaliwala) | Doha PE photo

Dagdag pa niya, magsisilbi itong cultural legacy ng Pilipinas sa Qatar at matibay na simbolo ng pagkakaisa ng dalawang bansa.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Qatar, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website