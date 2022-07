MANILA — Naniningil na ang isang grupo ng transportasyon sa pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa kanilang naging serbisyo sa katatapos lang na programang "libreng sakay" ng gobyerno.

Ayon sa presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP) na si Orlando Marquez Sr., natapos na ang kanilang kontrata sa libreng sakay pero marami pa rin sa kanilang mga miyembro ang hindi nababayaran ng gobyerno.

Aniya, may mga miyembro silang ipinangutang pa sa 5-6 ang puhunan para lang makapasada sa libreng sakay pero hindi naman agad nababayaran.

Dagdag ni Marquez, aabot sa P3 milyon ang hindi pa nababayaran sa mga driver ng rutang Valenzuela-Malinta-Novaliches, habang P17 milyon naman ang hindi pa nababayaran sa mga tsuper sa Pasay City.

“Ang ginamit nila na pag-operate ay utang pa nila doon sa '5-6' na ginamit na pamuhunan doon sa pang-krudo nila. Iyan iyong problema nila dahil gumugulong iyong interest pero iyong koleksyon nila hindi naman lumalaki pero iniinteresan pa,” ani Marquez.

Pakiusap ng LTOP sa LTFRB, baguhin ang sistema nito kung muling bubuhayin o itutuloy ang libreng sakay program.

Masama rin ang loob ng grupo ni Marquez na mistulang namimili lang din umano ang LTFRB sa kung sino ang mga grupong makakapasok sa libreng sakay program nito at mabibigyan ng fuel subsidy.

“Iyong una nang nakinabang, sila na lang lagi ang nabibigyan….eh pare-parehas naman kaming nagbabayad ng prangkisa, pare-parehas naman kami bumibili ng krudo, nagbabayad ng buwis eh bakit sila na lang iyong laging nabibigyan, bakit kami hindi nabibigyan?" dagdag pa ni Marquez.

Sumulat na raw kahapon ang kanilang grupo kasama ang FEJODAP, STOP and GO Coalition at iba pang transport groups sa tanggapan ni DOTr Secretary Jaime Bautista at napadalhan na rin ng kopya nito si LTFRB Chairperson Atty. Cheloy Garafil.

Sa ngayon, wala pang pahayag ang LTFRB sa hinaing ng LTOP.

Ngunit sa isang panayam nitong Miyerkoles, tiniyak naman ni Garafil na pinaplantsa na nila ang pagkaantala ng bayad dito pati na rin sa EDSA bus carousel

"Aminado naman kami na mayroong delay, nagkaroon tayo ng nationwide service na contract with PUVs eh medyo na-overwhelmed ang opisina, ngayon nag-stop na siya, ngayon we just have the EDSA bus way nagpromise kami na we will fast-track the payout," sabi ni Garafil.

Bukas nakatakdang makipagpulong ang LTOP sa mas marami pa nilang mga miyembro kasama na ang mga kooperatiba ng transportasyon sa mga probinsiya upang dinggin ang hinaing ng iba pang mga samahang hindi nababayaran sa libreng sakay ng gobyerno.

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC