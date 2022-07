British-Pinay nurse proud na kumatawan sa NHS sa pagtanggap ng George Cross award mula sa Reyna

ENGLAND - Sa makahulugang seremonya sa Windsor Castle, ang opisyal na tahanan ng Reyna, tinanggap ng British-Pinay na si May Parsons ang George Cross award.

Kasama niya si NHS England CEO Amanda Pritchard bilang isa sa kinatawan ng National Health Service (NHS). Ang George Cross ay ang pinakamataas na non-military award na ginagawad ng British government para sa “gallantry” o katapangan.

Photo: Instagram.com/ theroyalfamily

“I’m deeply honoured to represent the wonderful and dedicated people within the NHS and Social Care,’ sabi ni Parson sa mensaheng ipinadala sa ABS-CBN News.

Dagdag niya: “The George Cross is a fitting tribute as we continue to fulfil our pledge to care and to serve our communities.”

Photo: Instagram.com/ theroyalfamily

Una nang naging sentro ng atensyon si Parsons na British-Filipino Matron ng Respiratory Wards ng University Hospital Conventry ang Warwickshire NHS Trust dahil siya ang nagturok ng kauna-unahang bakunang Pfizer/Biontech laban sa COVID-19 noong December 2020.

Minsan ring binansagang “most prolific jabber” o tagapagbakuna si Parsons kaya aktibo pa rin siya sa flu jab campaign sa UK lalo na tuwing papasok ang taglamig.

Photo: Instagram.com/ theroyalfamily

“The flu is still the highest killer of elderly people. So on top of the flu, there is COVID also. You just need to add it to the armour of our people,” sabi ni Parsons sa ABS-CBN News sa panayam sa kanya noong Setyembre 2021.

Sa pakikipag-usap sa Reyna kahapon, sinabi ni Parsons na proud siya sa vaccination roll-out.

“We’re terribly proud of the vaccination roll-out,” saad ni Parsons.

Sagot naman ng Reyna: “Yes, it’s amazing!"

Sa personal na sulat ng Reyna sabi niya, ang George Cross ay para sa lahat ng nagtatrabaho sa NHS sa apat na bansa ng UK, ang England, Wales, Scotland at Northern Ireland.

Tinatayang apatnapung libong Filipino staff ang nagtatrabaho sa NHS. Nagpaabot naman ng pagbati si Philippine Ambassador to the UK Antonio Lagdameo kay Parsons at sa Filipino NHS workers.

“It just shows further, shall we say, the high esteem that our Filipino healthcare workers are held here in the UK, especially for their work in the NHS. Congratulations, May and may your tribe increase,” sabi ni Ambassador Lagdameo.

Malaking karangalan para sa NHS matron na mapiling kinatawan ng organisasyong NHS na kinilala ang kabayanihan sa panahon ng pandemya.

