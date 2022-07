Aklat tungkol sa 70- taong anibersaryo ng PH-Netherlands ties, inilunsad

THE HAGUE - Inilunsad ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands ang aklat na “Philippines-Netherlands Connections @ 70: Reconstructing History and Forging Ahead” nitong July 7, bilang bahagi ng paggunita ng ika-70 taong anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at The Netherlands.

“The book provides a valuable survey of the key aspects of the bilateral relations, from the policy and political to the economic and business, as well as cultural and historical underpinnings,” sabi ni Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya, sa kanyang paunang salita sa nasabing aklat.

PE The Hague photo

Hinango ang laman ng libro sa webinar na ginanap noong nakaraang Nobyembre. Dinaluhan ang nasabing webinar ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa The Hague, Embassy of The Netherlands in the Philippines, Ateneo de Manila University at ng Philippine Foreign Service Institute.

Makikita sa unang kabanatang “PH-Netherlands/EU Relations: Forging Ahead” ang mensahe ni former DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. tungkol sa foreign policy priorities ng Pilipinas at The Netherlands.

Mababasa rin ang mga papel na inihain ng mga piling opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at The Netherlands, mga pribadong organisasyon at mga miyembro ng akademya.

Nakatuon naman ang ikalawang kabanata na pinamagatang “Reconstructing Historical Ties” sa kasaysayan ng ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa people-to-people interaction na nagsimula apat na siglo na ang nakakaraan.

“As diplomats in the Philippines and in The Netherlands, we are jointly working to create tangible conditions by which our companies and our people can strive in the wide variety of sectors that underpin our relations. It’s a very noble endeavor, and it takes two to tango. It’s only by joining forces that we can succeed as demonstrated by the 70- years that are behind us,” ani ni The Netherlands Ambassador to the Philippines Saskia De Lang.

Maaaring maging reference ang aklat para sa diplomatic at government officials, maging ng business, agriculture at ibang sektor, at iba pang may interes sa relasyon ng dalawang bansa. Ang aklat ay ikalawang resource material ng Philippine Embassy tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at The Netherlands.

Naunang nailathala noong nakaraang taon ang “Crossroads: A Compendium of Agreements between the Philippines and The Netherlands, 1951 to 2021.”

Source: DFA website