2,700 apektado ng bagong age limit sa overseas household workers

MAYNILA - Aabot ng 2,700 ang apektado ng bagong minimum wage requirement para sa household service workers, ayon sa Department of Migrant Workers.

Ayon sa Republic Act 11862 o "Expanded Anti-Trafficking In Persons Act of 2022" maituturing na "human trafficking" ang pag-dedeploy ng nasa edad 23 anyos pababa para sa overseas domestic work.

Dahil dito, naglabas ng advisory ang Philippine Overseas Employment Administration na 24 anyos na ang minimum age requirement para sa deployment ng household service workers.

Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan "Toots" Ople, aabot ng 2,700 workers na nabigyan na ng overseas employment certificate ang tatamaan.

Naghihintay ngayon ang sagot ng Department of Justice kung maaaring paalisin na ang mga nakakumpleto na ng dokumento bago nagkabisa ang bagong batas nito lamang Huwebes, Hulyo 14.

"We wrote a letter to the DOJ yesterday seeking clarification as to the effectivity of the law. We are also asking clarification and guidance from the DOJ if they will be allowed by the Bureau of Immigration to leave the country," ani Ople.

Umaapela naman ang mga recruiter sa Department of Justice at Department of Migrant Workers na payagan na makaalis ang mga manggagawa dahil karamihan ay mayroon nang employer.

Nagulat naman ang mga recruitment agency sa bagong patakaran dahil hindi umano sila nakonsulta nang balangkasin ang batas.

Bukod sa workers, problema rin kasi nila ngayon ang mga apektadong foreign employer.

"Hindi din kasi alam ng employer na magkakaroon ng ganitong batas, so kaya nagtatanong din sa min, so meron na talagang mga expenses na ginastos yung employer, and then ang recruitment agency," ani Lucy Sermonia, presidente ng Coalition of Licensed Agencies for Domestic and Service Workers (CLADS).

Umaasa ang CLADS na papayagang ma-deploy ang mga nakakuha na ng employer.

Naniniwala rin sila na hindi edad ang basehan para masiguro ang kaligtasan at tagumpay ng isang worker sa ibang bansa.

"Dito nga sa atin sa Pilipinas, 18 years old pa lang nagkakasambahay na. Hindi mo masasabi na yung 23 naabuso madami, yung 24, yung 25…diyan talaga pumasok yung mga seminars, may OWWA na language and culture sa first-timer, then merong mandatory assessment and training… So nade-determine na namin kung kaya na niya o hindi," ani Sermonia.

Mga recruitment agency ngayon ang sumasagot sa pagkain at accommodation ng mga apektadong worker.

Pero sana raw ay aksyunan na agad ng mga ahensiya ang isyu na nakaapekto sa maraming pamilya.