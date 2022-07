Kuha ng PCG District North Eastern Luzon

Nailigtas ang nasa 23 pasahero ng dalawang motorbanca na nagkaaberya dahil sa masamang panahon habang nasa dagat ng Calayan, Cagayan nitong Miyerkoles.

Sa impormasyon mula Philippine Coast Guard District North Eastern Luzon, lulan ng MB Nicole ang 10 pasahero at dalawang crew habang ang MB Jay Ann naman ay may siyam na pasahero at dalawang crew.

Papunta sanang bayan ng Claveria ang dalawang bangka, pero nakasalubong ang masamang panahon sa dagat.

Nagpasya umano ang kapitan na bumalik na lamang muna sa Barangay Dadao, Calayan, pero habang papunta doon hinambalos ang bangka ng malalaking alon na naging dahilan para masira ang makina.

Pinasok na rin ng tubig ang halos kalahati ng mga bangka.

Nakatawag naman sa kanyang mga kaanak ang isa sa mga pasahero na si Barangay Kagawad Joe Robert Arirao para humingi ng tulong.

Bukod sa mga kawani ng Philippine Coast Guard Calayan Station ay sumaklolo na rin ang iba pang residente at opisyal ng barangay.

Naidala nang ligtas sa dalampasigan ng Sitio Siban sa Barangay Dadao ang mga pasahero, kabilang dito ang isang bata at senior citizen. Nahatak din sa dalampasigan ang dalawang bangka bagaman ang ilang gamit ng mga pasahero ay tinangay ng alon.

Pinaalalahanan ngayon ang mga may-ari at operator ng mga pampasaherong bangka na iwasang pumalaot kapag masama ang panahon. - Ulat ni Harris Julio

